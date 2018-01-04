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Порошенко подписал законы о домашнем насилии и алиментах
04.01.2018 17:38
Порошенко подписал законы о домашнем насилии и алиментах
Петр Порошенко подписал два важных закона относительно семьи
Президент Украины Петр Порошенко 4 января подписал два закона по отношению к семье.
Порошенко подписал законы о домашнем насилии и алиментах Фото: president.gov.ua

Так, выполнение закона "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" относится министерствам социальной политики, здравоохранения, образования, МВД и судов, - сообщила пресс-служба Администрации президента.

Согласно закону, Нацполиция получила право контролировать поведение обидчика, чтобы не допустить повторного насилия.

Также должен быть создан Единый госреестр случаев домашнего насилия. Кроме того, будут разработаны программы. 

6 декабря Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие и насилие к браку.

Другой подписанный документ - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Закон предусматривает новые средства принудительного исполнения решений к должнику, который задолжал алименты более чем на 6 месяцев. Среди них - временное ограничение в праве управления транспортными средством (на 6 месяцев), оружием, в охоте и выезде за границу до полного погашения задолженности по уплате алиментов.

Также законом вводится новый вид административного взыскания - социальные работы, которые должник будет выполнять в свободное от работы или учебы время.

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