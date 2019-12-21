Погода, Новости, загрузка...
Британці вимагають позбавити Меган Маркл і принца Гаррі їх титулів
21.12.2019 06:19
Загострення пристрастей навколо герцога і герцогині Сассекських досягло межі. З'явилася петиція, яка закликає позбавити Меган Маркл і принца Гаррі королівських титулів. Ініціатором її створення став один з членів ради англійського міста Брайтон енд Хов.

5580_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpldtoszsz.jpg (27.59 Kb)

Нагадаємо, королева Єлизавета II дарувала онукові і його дружині титули герцога і герцогині Сассекських на їх весілля в травні минулого року. Сассекс - одне з найстаріших графств Південно-Східної Англії.

Спроби зібрати раду для обговорення цієї теми почалися ще 1 липня, але тільки зараз набралося необхідної кількості голосів. Петиція закликає скасувати титули герцогині і герцога Сассекських, так як вони не є демократичними і являють собою символ гноблення громадськості.

«Ми вважаємо цих людей зовсім недемократичними і такими, що символізують пригнічення широкої громадськості з боку багатої еліти, - йдеться в документі. - Метою петиції є створення прецеденту, згідно з яким Рада Брайтон енд Хова більше не буде надавати офіційну гостинність тим, хто має королівські або аристократичні титули, і не буде використовувати ці титули в офіційних документах, оскільки ці титули довільно і несправедливо придбані».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 