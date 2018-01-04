Президент России Владимир Путин подписал приказ о восстановлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Об этом сообщает РИА Новости, передает Отметим, что Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами еще 15 декабря. По словам главы Минавиации Египта Шерифа Фатхи, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля. Кроме того, он отметил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов. Напомним, Россия отменила все авиарейсы в Египет после аварии A321 в конце октября 2016 года, которая унесла жизни 224 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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