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Путин разрешил россиянам летать в Египет
04.01.2018 17:40

Президент России Владимир Путин подписал приказ о восстановлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

NewsGrabberJC.Pro  

Об этом сообщает РИА Новости, передает 

Отметим, что Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами еще 15 декабря.

По словам главы Минавиации Египта Шерифа Фатхи, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля.

Кроме того, он отметил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов.

Напомним, Россия отменила все авиарейсы в Египет после аварии A321 в конце октября 2016 года, которая унесла жизни 224 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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