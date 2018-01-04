|Путин разрешил россиянам летать в Египет
|04.01.2018 17:40
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Президент России Владимир Путин подписал приказ о восстановлении регулярных воздушных перевозок в Каир.
Об этом сообщает РИА Новости, передает
Отметим, что Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами еще 15 декабря.
По словам главы Минавиации Египта Шерифа Фатхи, авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля.
Кроме того, он отметил, что в апреле стороны обсудят открытие чартерных рейсов.
Напомним, Россия отменила все авиарейсы в Египет после аварии A321 в конце октября 2016 года, которая унесла жизни 224 человек.
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