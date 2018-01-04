Намедни в ВМФ РФ базовые корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» были переквалифицированы из “базовых” в морские тральщики, что обусловлено не только улучшенными показателями мореходности, но и расширяет функциональное применение данных кораблей в открытом море.

И вот, казалось бы, новость мелочь, ну, усовершенствовали, модернизировали, улучшили. Что с того? А всё то, что строительство данных тральщиков происходит в тесном сотрудничестве с французской компанией ECA Group, которая для нужд ВМФ РФ поставляет безэкипажные противоминные катера Inspector Mk 2. При этом, катера не только поставляются, но и налаживается их производство, в частности российского аналога – “Искатель”.

По сути, французская компания не только продаёт технику, но и технологии российскому АО «Средне-Невский судостроительный завод», который находится под санкциями США и ЕС!

Удивительно, но ситуация с французской компанией, стимулирующей российскую военщину в обход санкций ровным счетом не волнует наш любимый МИД! Никаких заявлений, обращений и т.п. Работа не ведется в данном направлении вообще! В свою очередь, успехи на поприще проекта 12700 очевидны, тральщик более не базовый, а отныне – морской. К 2019 году на мощностях завода начнется серийное производство безэкипажных катеров.

Собственно, все в ажуре!

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