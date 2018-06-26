Мошенники обворовывают автомобили украинцев, а затем просят пострадавшего перечислить им деньги через банкоматы и терминалы iBox.

Как рассказала киевлянка Виктория , на днях у нее из машины украли панель от магнитолы, передает со ссылкой на .

"Машина стояла во дворе, ее вскрыли. Ничего не украли, кроме панели. Я написала заявление в полицию. И тут мне звонят и говорят, что панельку вернут. Но для этого я должна сбегать к ближайшему iBox в супермаркет и положить туда 500 гривен. Я еще торговалась, говорю, я такую панельку на радиорынке куплю за 300 грн. Ну, хорошо, давай 300! Говорю, ладно, у меня тут "кишеня" рядом, буду через 10 минут", - отметила Виктория.

Девушка подошла к магазину, и вор сказал ей описать, в чем она одета.

"Я испугалась! Говорю: "Зачем?" Мол, я тут близко, чтобы видел, что ты деньги кладешь. Сразу выйди из магазина, я подбегу, посмотрю чек и отдам панельку, она со мной. Положила 300 грн, взяла чек, вышла, никого нет. И тут до меня дошло, что меня еще и на 300 грн развели. Всех подозрительных вокруг осмотрела, но как его узнаешь", - подытожила Виктория.

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