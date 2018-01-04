Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляции, которую он подал на решение суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Апелляционного суда Харьковской области.

"До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление в порядке ч.1 ст.403 УПК Украины об отказе от поданного им апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

Также, по информации суда, такое заявление подал и его адвокат.

В связи с этим, коллегия судей приняла решение о закрытии апелляционного производства по апелляционной жалобе подозреваемого Геннадия Дронова.

Напомним, 13 декабря Киевский районный суд Харькова оставил под стражей второго участника смертельного ДТП в Харькове на перекрестке ул. Сумской - пер. Мечникова Геннадия Дронова до 10 февраля 2018 года.

Как сообщал участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.

18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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