заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Первую встречу Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".– Почему ты пошел в партию "За Життя" к Мураеву и Рабиновичу? Тебя туда тоже делегировали?– Я, прежде чем о Рабиновиче сказать, закончу о Викторе, можно? Меня оценка Марчука очень задела, скажу откровенно. Сейчас не хочу говорить о значимости Марчука в Минском процессе, но что процесс этот состоялся благодаря Медведчуку – 100 процентов. И я тебе скажу, вероятно, то, чего никто еще не говорил: Минск должен был состояться еще 1 июля 2014 года. А 30 июня Порошенко принял решение в одностороннем порядке выйти из режима перемирия, который тогда существовал.Мы с Виктором были 12 раз на Донбассе, организовали первую встречу представителей ОБСЕ, Украины, России с представителями "ДНР" и "ЛНР". Еще Бородай там, по-моему, был, а Захарченко служил военным комендантом Донецка и, кстати, обеспечивал безопасность ОБСЕ и нашу с Виктором и Кучмой...– ...это интересно – то, что ты говоришь сейчас...– ...когда Штайнмайер орал: "Прекратите движение украинских войск, возвращайтесь!", Виктор придумал переговорную площадку. Я помню, Кучма наотрез отказался ехать. В 22.30 звонит мне: "Нестор, что мы делаем? Что это такое, что сказал Порошенко?" Я говорю: "Леонид Данилович, вы извините, но вы представляете Порошенко в этом процессе, и мы сами не понимаем, как Порошенко, переговорив со всеми президентами, после того, как с министрами иностранных дел согласовали повестку на нашу встречу в Донецке 1 июля и на продолжение переговоров, мог так поступить!"А я скажу честно, Дима: если бы мы тогда выдержали наш план, уже в октябре конфликт был бы решен! Да, они потребовали урегулировать отношения между Киевом и Донецком и Луганском, но это все было в рамках действующей Конституции. И они не требовали ничего такого, чего не хотел бы Львов или Ивано-Франковск.Так вот, когда все это произошло, Медведчук придумал встречу в Минске 1 июля. К сожалению, Порошенко слишком сильно хотел воевать и завершить эту блиц-операцию, которая вылилась нам в десятки тысяч погибших и в шестикратное обнищание людей. Вдумайся: цена на газ поднялась за это время в 10 раз! Была 680 гривен, сейчас – 6800. Цена на электроэнергию – в пять с половиной раз. Люди стали, по реальным своим доходам, в три раза беднее, коммунальные услуги в 11 раз выросли!нардеп.ЯнуковичРекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '225380'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

