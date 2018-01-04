Шуфрич: В 22.30 звонит Кучма: “Нестор, что мы делаем? Что это такое, что Порошенко сказал?”
04.01.2018 17:46
заявил нардеп от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в интервью
основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Фото: Сергей Крылатов
/ Gordonua.com Первую встречу Об этом заявил народный депутат
от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в эфире авторской программы
основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112
Украина".– Почему ты пошел в партию "За Життя" к Мураеву и
Рабиновичу? Тебя туда тоже делегировали?– Я, прежде чем о
Рабиновиче сказать, закончу о Викторе, можно? Меня оценка Марчука
очень задела, скажу откровенно. Сейчас не хочу говорить о
значимости Марчука в Минском процессе, но что процесс этот
состоялся благодаря Медведчуку – 100 процентов. И я тебе
скажу, вероятно, то, чего никто еще не говорил: Минск должен был
состояться еще 1 июля 2014 года. А 30 июня Порошенко принял решение
в одностороннем порядке выйти из режима перемирия, который тогда
существовал.Мы с Виктором были 12 раз на Донбассе, организовали
первую встречу представителей ОБСЕ, Украины, России с
представителями "ДНР" и "ЛНР". Еще Бородай там, по-моему, был, а
Захарченко служил военным комендантом Донецка и, кстати,
обеспечивал безопасность ОБСЕ и нашу с Виктором и Кучмой...– ...это
интересно – то, что ты говоришь сейчас...– ...когда Штайнмайер
орал: "Прекратите движение украинских войск, возвращайтесь!",
Виктор придумал переговорную площадку. Я помню, Кучма наотрез
отказался ехать. В 22.30 звонит мне: "Нестор, что мы делаем? Что
это такое, что сказал Порошенко?" Я говорю: "Леонид Данилович, вы
извините, но вы представляете Порошенко в этом процессе, и мы сами
не понимаем, как Порошенко, переговорив со всеми президентами,
после того, как с министрами иностранных дел согласовали повестку
на нашу встречу в Донецке 1 июля и на продолжение переговоров, мог
так поступить!"А я скажу честно, Дима: если бы мы тогда выдержали
наш план, уже в октябре конфликт был бы решен! Да, они потребовали
урегулировать отношения между Киевом и Донецком и Луганском, но это
все было в рамках действующей Конституции. И они не требовали
ничего такого, чего не хотел бы Львов или Ивано-Франковск.Так вот,
когда все это произошло, Медведчук придумал встречу в Минске 1
июля. К сожалению, Порошенко слишком сильно хотел воевать и
завершить эту блиц-операцию, которая вылилась нам в десятки тысяч
погибших и в шестикратное обнищание людей. Вдумайся: цена на газ
поднялась за это время в 10 раз! Была 680 гривен, сейчас –
6800. Цена на электроэнергию – в пять с половиной раз. Люди
стали, по реальным своим доходам, в три раза беднее, коммунальные
услуги в 11 раз выросли!нардеп.ЯнуковичРекомендую Twitter G+
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