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Геращенко возмутилась употреблением терминов "ДНР" и "ЛНР" наблюдательницы ОБСЕ
04.01.2018 17:46
Геращенко возмутилась употреблением терминов "ДНР" и "ЛНР" наблюдательницы ОБСЕ
Это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей в этих территорий
Участник переговоров в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала наблюдателю миссии ОБСЕ, как правильно называть оккупантов Донбасса.
Геращенко возмутилась употреблением терминов "ДНР" и "ЛНР" наблюдательницы ОБСЕ Фото: tv24

"В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в ЛНР-ДНР. Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО и нет никаких "ДНР- ЛНР", -  сообщила Геращенко в Facebook.

По ее словам, зритель покраснела и извинилась.

"Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и он долженсоответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск - это Украина!", - отметила вице-спикер.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

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