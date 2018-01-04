Это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей в этих территорий

"В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в ЛНР-ДНР. Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО и нет никаких "ДНР- ЛНР", - сообщила Геращенко в Facebook.

По ее словам, зритель покраснела и извинилась.

"Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и он долженсоответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск - это Украина!", - отметила вице-спикер.