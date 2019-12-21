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В Колумбии запретили Uber
21.12.2019 09:00
Uber запретили предоставлять услуги в Колумбии
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Теги:
мир
события
украина
колумбии
услуги
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