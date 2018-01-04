В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен

В 2018 году на плановые работы по реконструкции объектов киевского канализационного хозяйства город направит более 120 млн гривен. Прежде только, масштабные работы выполнят на Новодарницком канализационном коллекторе, где несколько недель назад произошла авария, и на Борщаговском канализационном коллекторе.

Об этом во время инспекции хода противоаварийных работ на Новодарницком канализационном коллекторе на пересечении улиц Тростянецкой и Горловской сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Напомним, 15 декабря 2017 года произошла авария на Новодарницкое канализационном коллекторе, диаметр которого 2 900 мм и бездна залегания 10 м. В результате действия газовой коррозии несущая способность была утрачена, верх трубы разрушился и образовался провал земельного участка диаметром 6 м и глубиной 3,5 м.

"Для ликвидации аварии "Киевводоканалом" привлечен подрядчик - ЗАО "Метрострой". Работы продлятся еще в течение месяца, поскольку ситуация осложнена большим количеством подземных коммуникаций: высоковольтных кабелей - 10 вольт, газопроводами среднего и низкого давления. То есть работы проводятся в довольно опасных условиях. На период ликвидации аварии установлено (оборудование) временной перекачки стоков. Движение трамвая №8 приостановлено, вместо него от улицы Славгородской к (станции) метрополитена "Позняки" курсирует рейсовый автобус и другие дополнительные маршруты", - отметил Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что подавляющее большинство канализационных сетей Киева строилась примерно 50 лет назад.

"Объекты канализационного хозяйства поврежденные газовой коррозией, что в будущем вызовет аварийные случаи. В прошлом году мы построили вторую нитку Главного городского канализационного коллектора вместо существующего аварийного. И планируем постепенно осуществлять замену и реконструкции более локальных коллекторов. На проведение ремонтных работ на Новодарницком коллекторе выделено 20 млн гривен, еще около 100 млн гривен выделено на другие коллекторы, расположенные в Киеве. В частности, в этом году мы завершим работы по замене Борщаговского коллектора, где в 2015 году произошли 2 масштабные аварии", - подчеркнул Пантелеев.