Ситуация на украинско-польской границе урегулирована, пункты пропуска работают в штатном режиме

Митингующие разблокировали работу пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец" на украинско-польской границе, трафик автомобилей восстановлен, сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

"По информации, которая распространялась в социальных сетях 4 января 2018 года об осложнениях работы пунктов пропуска "Ягодин" Волынской таможни ГФС, а также "Рава-Русская" и "Краковец" Львовской таможни ГФС из-за митингов урегулирована. В частности, блокировщикам предоставлены разъяснения относительно новых правил пересечения границы, которые действуют с 1 января 2018 года", - сообщает ГФС на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

, что трафик автомобилей восстановлен, пропуск автомобилей происходит в штатном режиме, оформление въезда/выезда происходят менее чем за час.

Ранее СМИ сообщали, что 4 января во Львовской области митингующие перекрывали пункты пропуска на украинско-польской границе с требованием разъяснить норму закона № 6776-д о 24-часовом пребывании в Польше.