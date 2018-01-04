|Стало известно, сколько выходных осталось у украинцев
|04.01.2018 17:53
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В этом году у украинцыев будет 11 выходных, связанных с религиозными и государственными праздниками. Об этом свидетельствует перечень праздничных и нерабочих дней, утвержденный Кодексом законов о труде (редакция от 2 декабря 2017 года), передает
Таким образом законодательно установлено выходные дни:
Таким образом, у украинцев будет еще 10 дополнительных выходных в этом году.
Отметим, если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье, то они переносятся:
С учетом этих переносов в 2018 году украинцы будут отдыхать:
Напомним, в ноябре 2016 Верховная Рада приняла законопроект №5496, согласно которому 25 декабря (Рождество Христово по Григорианскому календарю) признано официальным праздничным днем в Украине. В то же время отменено праздничный день 2 мая (праздничным считаться только 1 мая - День труда).