Рейс МН17 могли сбить по ошибке – расследование голландского телевидения. Видео
04.01.2018 17:54
Специалисты по зенитному ракетному комплексу "Бук" рассказали в
расследовании телеканала из Нидерландов, почему из такого оружия
могли ошибочно сбить пассажирский самолет над Донбассом летом 2014
года. Сюжет в Нидерландах вышел 15 декабря, канал "Голландский
видеоблог" разместил его в YouTube с русскоязычными титрами 3
января. Эксперты считают применение "Бука" террористами
безответственным решением. | Авиакатастрофа произошла летом
2014 года Фото: ЕРА Boeing 777, осуществлявший рейс MH17
(Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля
2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298
человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами
Нидерландов.28 сентября 2016 года в Нидерландах международная
следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов,
Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные
итоги расследования. Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был
сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории,
подконтрольной пророссийским боевикам.видео Видео: Голландский видеоблог / YouTube