Специалисты по зенитному ракетному комплексу "Бук" рассказали в расследовании телеканала из Нидерландов, почему из такого оружия могли ошибочно сбить пассажирский самолет над Донбассом летом 2014 года. Сюжет в Нидерландах вышел 15 декабря, канал "Голландский видеоблог" разместил его в YouTube с русскоязычными титрами 3 января. Эксперты считают применение "Бука" террористами безответственным решением. | Авиакатастрофа произошла летом 2014 года Фото: ЕРА Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.видео Видео: Голландский видеоблог / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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