Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

С 1989 года на многих событиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств стран-членов Альянса в мае прошлого года, выполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

Однако эта композиция , которая почти 30 лет де-факто была гимном НАТО, не имела официального статуса.

"Гимн НАТО", утвержденный 3 января Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнеты, три саксофона, два корнеты, две трубы, рог, баритонний рог, три тромбона, туба, и барабан.