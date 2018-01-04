|НАТО утвердила официально гимн альянса
|04.01.2018 17:54
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Композиция написана капитаном Андре Рейхлингом дирижером Люксембургского военного оркестраСевероатлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО.
Фото:ukrinform.ua
Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.
С 1989 года на многих событиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств стран-членов Альянса в мае прошлого года, выполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.
Однако эта композиция, которая почти 30 лет де-факто была гимном НАТО, не имела официального статуса.
"Гимн НАТО", утвержденный 3 января Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнеты, три саксофона, два корнеты, две трубы, рог, баритонний рог, три тромбона, туба, и барабан.
Напомним, 12 декабря альянс согласился продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года до 30 сентября 2020 года.