Погода, Новости, загрузка...
НАТО утвердила официально гимн альянса
04.01.2018 17:54
НАТО утвердила официально гимн альянса
Композиция написана капитаном Андре Рейхлингом дирижером Люксембургского военного оркестра
Североатлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО.
НАТО утвердила официально гимн альянса Фото:ukrinform.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

С 1989 года на многих событиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств стран-членов Альянса в мае прошлого года, выполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

Однако эта композиция, которая почти 30 лет де-факто была гимном НАТО, не имела официального статуса.

"Гимн НАТО", утвержденный 3 января Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнеты, три саксофона, два корнеты, две трубы, рог, баритонний рог, три тромбона, туба, и барабан.

Напомним, 12 декабря альянс согласился продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года до 30 сентября 2020 года.

 

  • Российские пранкеры заявили о розыгрыше Порошенко от имени генсека НАТО
  • Венгрия продолжает блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, - посол

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить