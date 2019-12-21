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Во Львовской области демонтировали скульптуру "Русалка Днестровская"
21.12.2019 10:13
Под Львовом демонтировали скульптуру "Русалка Днестровская" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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