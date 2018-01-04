Посмотрела нашумевшее интервью композитора Быстрякова на 112 канале. Просто сказать, что он сволочь, ну это ничего не сказать, у меня просто нервы не выдерживают слушать недобитых коммуняк. Совок ему жалко, развалили, ещё бы, халява закрылась, но продолжалась ещё долгое время, а сейчас совсем туго, пьянки и гулянки на банкетах чиновников за счёт народа, нынче не жалуют, работать надо!

Своё «мнение» он счастлив высказать, а чужое не хочет слушать, забанил всех, кто ему иное в фб отписал. У меня только один вопрос. Зачем приглашать на эфиры пророссийски настроенных граждан, для чего???» За подобные высказывания о войне на Донбассе надо уголовные дела заводить, не меньше.

Это публичная пропаганда и поддержка сепаратизма! Украина находится в стадии кровавой оккупации российскими войсками нашей территории, каждый день гибнут, защищая нашу землю, украинские воины, а вот такие коммуняки, как Быстряков, поливают нас помоями, живя с нами в одной стране. И сидит себе ухмыляясь, сволочь, хихикая говорит о том, что «их там нет». Зачем давать им право высказываться на всю страну? Это не свобода слова, это открытое оскорбление украинцев и страны в целом! Теперь пусть ходит оглядываясь, я ему не завидую.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира