|Украина опустилась на 14 место в рейтинге производителей стали
|26.06.2018 14:19
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. В мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали. Об этом свидетельствую данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает .
В частности, по данным ассоциации, Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2018 года нарастила производство стали на 2,9% до 1,695 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако это не позволило ей удержать позицию в рейтинге и страна опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей стали.
Также, согласно данным Worldsteel, в мае (по сравнению с маем прошлого года) выплавку стали нарастили практически все страны первой десятки, кроме Бразилии.
В первую десятку в мае вошли:
За ними следуют Иран (2,015 млн тонн, +12,4%), Мексика (1,8 млн тонн, +3,4%), Тайвань (КНР, 1,715 млн тонн, −14,4%) и Украина (1,695 млн тонн, +2,9%).
Всего в мае 2018 года 64 страны произвели 154,856 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем в мае 2017 года.
Напомним, в январе-мае 2018 года промышленное производство в Украине выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.