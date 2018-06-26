. В мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали. Об этом свидетельствую данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает .

В частности, по данным ассоциации, Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2018 года нарастила производство стали на 2,9% до 1,695 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако это не позволило ей удержать позицию в рейтинге и страна опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей стали.

Также, согласно данным Worldsteel, в мае (по сравнению с маем прошлого года) выплавку стали нарастили практически все страны первой десятки, кроме Бразилии.

В первую десятку в мае вошли:

Китай (81,127 млн тонн, рост на 8,9%);

Япония (9,093 млн тонн,+1,8%);

Индия (8,822 млн тонн, +7,6%);

США (7,107 млн тонн, +3%);

Россия (6,230 млн тонн, +6%);

Южная Корея (6,227 млн тонн, +3%);

Германия (3,9 млн тонн, +2,6%);

Турция (3,325 млн тонн, +0,5%);

Бразилия (2,678 млн тонн, −8,6%);

Италия (2,180 млн тонн, +3,7%).

За ними следуют Иран (2,015 млн тонн, +12,4%), Мексика (1,8 млн тонн, +3,4%), Тайвань (КНР, 1,715 млн тонн, −14,4%) и Украина (1,695 млн тонн, +2,9%).

Всего в мае 2018 года 64 страны произвели 154,856 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем в мае 2017 года.

Напомним, в январе-мае 2018 года промышленное производство в Украине выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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