В ночь с 23 на 24 июня в городе Херсон произошел пожар в доме народного депутата Александра Спиваковского. Не исключено, что причиной происшествия стал поджог, сообщает со ссылкой на "".

Приблизительно в 2 часа ночи вспыхнула мягкая кровля здания. Жители дома сквозь сон почувствовали запах гари и сразу же вызвали пожарных.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. На данный момент точная причина пожара не установлена.

Сам Спиваковский предполагает, что на крышу дома могли запустить зажигательную ракету. По словам нардепа, за три дня до пожара, на его мобильный телефон поступила СМС с угрозами расправы. Отправитель сообщения ему пока неизвестен.

Фото: t.ks.ua

В Единый список досудебных расследований по данному факту внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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