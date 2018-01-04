В ночь на четверг, 4 января, в дом депутата Сумского областного совета бросили две бутылки с горючей смесью. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"В четверг, 4 января, около 04:00 в помещение депутата через разбитые оконные стекла окон были брошены две бутылки с горючей смесью. К счастью, люди, находившиеся в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительные. Теперь проводятся безотлагательные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению. Дальнейшее досудебное следствие поручено Сумскому городскому отделу полиции", - отметила Науменко.

Также было отмечено, что прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного производства, открытого по факту преднамеренного повреждения имущества депутата.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на среду, 3 января, в Днепре взорвалась граната во дворе одной из многоэтажек .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира