|Население Украины сокращается — уже менее 42 миллионов
|21.12.2019 11:16
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Такие данные обнародованы в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2019 года составила 41940,7 тысяч человек. На этот период в 2018 году она составляла 42198483 человека", - говорится в сообщении.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденных.
Количество умерших в этом году - 486778 человек, в прошлом - 484481.
В структуре населения Украины по полу 53,7% лиц составляют женщины и 46,3% - мужчины.
Данные относительно расчета (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
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