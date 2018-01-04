Михаил Лабковский: шесть простых правил идеального секса
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«Секрет офигенного секса находится внутри самой
женщины», — психолог Михаил Лабковский рассказывает, как получать
от секса максимум удовольствия и раскрывает 6 простых правил
идеального секса, пишет
со ссылкой на .
В каждом выпуске каждого глянцевого журнала можно найти статью о
сексе и советы, благодаря которым вы гарантированно добьетесь
экстаза в постели. Кроме того сейчас предлагают целую кучу
тематических тренингов и вебинаров, в магазинах полным-полно
навороченных секс-игрушек. Однако большинство людей не очень-то
счастливы в интимной жизни, и особенно это касается женщин. Давайте
разберемся, что делает секс по-настоящему классным?
Сразу скажу, что секрет офигенного секса находится внутри самой
женщины. От того, насколько она получает удовольствие от секса в
принципе. Потребность в сексе и способность им наслаждаться у всех
людей разная. Связано это с природным темпераментом, а также с
воспитанием: например, в детстве девочке не хватало родительской
ласки, и она выросла холодной, неэмоциональной. Многие женщины
редко испытывают оргазм или не испытывают его вообще — не потому,
что у них что-то не так с физиологией, а потому что у них высокая
тревожность, психика нестабильная или есть какие-то подавленные
эмоции. Но, как правило, когда человек влюбляется, его вдруг
отпускает.
следовательно в идеале вы должны жить с человеком, которого любите
и хотите. Многие по душевной бедности живут с нелюбимыми. Я не
лицемер и не буду говорить: «Как же можно!» Но в таком случае вы
должны понимать, что живете ненастоящей жизнью: вам нужны деньги,
крыша над головой, папа для двоих крошек, следовательно вы все это
дерьмо терпите. А ведь могли бы жить с человеком, которого любите,
но боитесь что-то менять.
А теперь перечислю распространенные моменты, которые мешают
хорошему сексу.
1. Первый раз редко бывает классным за счет разнообразных страхов,
комплексов и недоверия к партнеру. Когда все это удается
преодолеть, женщина полностью расслабляется, отдается своим эмоциям
и получает гораздо больше удовольствия от секса. Ее шанс получить
оргазм тоже увеличиваются.
2. Секс бывает пресным и механическим тогда, когда одна из сторон к
нему не готова. Например, мужчина уже возбужден, а вы — нет, и вы
просто ждете, когда он закончит. Чтобы этого не происходило, нужно
наладить коммуникацию и дать мужчине понять, чего бы вам хотелось.
Например, длительную прелюдию, петтинг и так далее. Вообще, в паре
могут быть разные потребности в количестве раз, в продолжительности
секса и в его качестве. Мужчина хочет каждый день, а женщина — раз
в неделю. Мужчина кончает за минуту, а женщине надо минимум 15. В
начале отношений несовпадение бывает всегда. Но если у людей
близкие доверительные отношения, то природа сама как-то их
приспосабливает друг к другу.
3. Часто пары используют секс как способ помириться. Это происходит
после бурных ссор и выяснения отношений, и всем кажется, что это
хороший выход из положения. К сожалению, это не так. После ругани
одна из сторон непременно будет чувствовать злость и обиду. И если
регулярно заниматься сексом с этими ощущениями, может появиться
отвращение и к этой ситуации, и к партнеру. Совет: не тащите
конфликты в постель. Сначала помиритесь, потом занимайтесь
сексом.
4. Вам знакома ситуация, когда мужчина, например, отказался
помогать по хозяйству, и женщина ему отказала за это в постели? Ну,
может быть, не напрямую, а потому что голова болит — но все всё
поняли. Или женщины пытаются что-то выторговать, выпросить,
используя секс как валюту. Мой совет: никогда так не делайте. Секс
должен быть свободен от манипуляции. Он должен быть просто потому,
что хочется.
5. А что делать, если мужчина, например, хочет анального секса, а
вы против? Сексологи говорят, что можно делать все, что нравится
обоим партнерам и что не наносит ущерба их физическому и
психическому здоровью. Тут ответ заключается в вашей открытости к
экспериментам. Но лично я считаю, что человек не должен делать
того, чего он делать не хочет. Не насилуйте себя. Даже если
понимаете, что мужчина может начать искать то, что ему нужно, на
стороне.
6. А вот что делать нужно, так это проявлять инициативу в постели.
Многие женщины ведут себя пассивно, потому что их так воспитали —
мол, так и должна себя вести настоящая женщина. А мужчина в таком
случае думает, что его не хотят. Ему тоже важно чувствовать себя
желанным. Так что хотя бы иногда берите все в свои руки.
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