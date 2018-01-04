Михаил Лабковский: шесть простых правил идеального секса По теме: «Секрет офигенного секса находится внутри самой женщины», — психолог Михаил Лабковский рассказывает, как получать от секса максимум удовольствия и раскрывает 6 простых правил идеального секса, пишет со ссылкой на .

В каждом выпуске каждого глянцевого журнала можно найти статью о сексе и советы, благодаря которым вы гарантированно добьетесь экстаза в постели. Кроме того сейчас предлагают целую кучу тематических тренингов и вебинаров, в магазинах полным-полно навороченных секс-игрушек. Однако большинство людей не очень-то счастливы в интимной жизни, и особенно это касается женщин. Давайте разберемся, что делает секс по-настоящему классным?

Сразу скажу, что секрет офигенного секса находится внутри самой женщины. От того, насколько она получает удовольствие от секса в принципе. Потребность в сексе и способность им наслаждаться у всех людей разная. Связано это с природным темпераментом, а также с воспитанием: например, в детстве девочке не хватало родительской ласки, и она выросла холодной, неэмоциональной. Многие женщины редко испытывают оргазм или не испытывают его вообще — не потому, что у них что-то не так с физиологией, а потому что у них высокая тревожность, психика нестабильная или есть какие-то подавленные эмоции. Но, как правило, когда человек влюбляется, его вдруг отпускает.

следовательно в идеале вы должны жить с человеком, которого любите и хотите. Многие по душевной бедности живут с нелюбимыми. Я не лицемер и не буду говорить: «Как же можно!» Но в таком случае вы должны понимать, что живете ненастоящей жизнью: вам нужны деньги, крыша над головой, папа для двоих крошек, следовательно вы все это дерьмо терпите. А ведь могли бы жить с человеком, которого любите, но боитесь что-то менять.

А теперь перечислю распространенные моменты, которые мешают хорошему сексу.

1. Первый раз редко бывает классным за счет разнообразных страхов, комплексов и недоверия к партнеру. Когда все это удается преодолеть, женщина полностью расслабляется, отдается своим эмоциям и получает гораздо больше удовольствия от секса. Ее шанс получить оргазм тоже увеличиваются.

2. Секс бывает пресным и механическим тогда, когда одна из сторон к нему не готова. Например, мужчина уже возбужден, а вы — нет, и вы просто ждете, когда он закончит. Чтобы этого не происходило, нужно наладить коммуникацию и дать мужчине понять, чего бы вам хотелось. Например, длительную прелюдию, петтинг и так далее. Вообще, в паре могут быть разные потребности в количестве раз, в продолжительности секса и в его качестве. Мужчина хочет каждый день, а женщина — раз в неделю. Мужчина кончает за минуту, а женщине надо минимум 15. В начале отношений несовпадение бывает всегда. Но если у людей близкие доверительные отношения, то природа сама как-то их приспосабливает друг к другу.

3. Часто пары используют секс как способ помириться. Это происходит после бурных ссор и выяснения отношений, и всем кажется, что это хороший выход из положения. К сожалению, это не так. После ругани одна из сторон непременно будет чувствовать злость и обиду. И если регулярно заниматься сексом с этими ощущениями, может появиться отвращение и к этой ситуации, и к партнеру. Совет: не тащите конфликты в постель. Сначала помиритесь, потом занимайтесь сексом.

4. Вам знакома ситуация, когда мужчина, например, отказался помогать по хозяйству, и женщина ему отказала за это в постели? Ну, может быть, не напрямую, а потому что голова болит — но все всё поняли. Или женщины пытаются что-то выторговать, выпросить, используя секс как валюту. Мой совет: никогда так не делайте. Секс должен быть свободен от манипуляции. Он должен быть просто потому, что хочется.

5. А что делать, если мужчина, например, хочет анального секса, а вы против? Сексологи говорят, что можно делать все, что нравится обоим партнерам и что не наносит ущерба их физическому и психическому здоровью. Тут ответ заключается в вашей открытости к экспериментам. Но лично я считаю, что человек не должен делать того, чего он делать не хочет. Не насилуйте себя. Даже если понимаете, что мужчина может начать искать то, что ему нужно, на стороне.

6. А вот что делать нужно, так это проявлять инициативу в постели. Многие женщины ведут себя пассивно, потому что их так воспитали — мол, так и должна себя вести настоящая женщина. А мужчина в таком случае думает, что его не хотят. Ему тоже важно чувствовать себя желанным. Так что хотя бы иногда берите все в свои руки.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что это секса так мужчина Теги: общество