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В Черниговской области у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки
21.12.2019 11:43
В Черниговской области полицейские изъяли у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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