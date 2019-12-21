В Черниговской области у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Черниговской области у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки
21.12.2019 11:43
В Черниговской области полицейские изъяли у мужчины изъяли ручные гранаты и тротиловые шашки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
изъяли
гранаты
тротиловые
шашки
ручные
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->