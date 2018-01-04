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В Мариуполе "народный мэр" "ДНР" получил 6 лет и 9 месяцев
04.01.2018 18:02
В Мариуполе "народный мэр" "ДНР" получил 6 лет и 9 месяцев
Благодаря "закону Савченко" почти весь срок он уже отбыл
Октябрьский районный суд Мариуполя 28 декабря приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы жителя города Александра Фоменко, который 1 июня 2014 года провозгласил себя "народным мэром". Его признали виновным в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса), сообщают в судебном реестре.
В Мариуполе "народный мэр" "ДНР" получил 6 лет и 9 месяцев Олександр Фоменко Фото: 0629.com.ua

Срок, проведенный им в СИЗО в период с 12 июня 2014 до 20 июня 2017 года, будет зачислен за "законом Савченко" - день за два. Таким образом, почти весь назначенный срок мужчина уже отбыл.

Как отмечает "Сайт города Мариуполя", в суде Фоменко частично отрицал свою вину. Он говорил, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и на митинги попал случайно, должность "мэра" ему предлагали присутствовавшие на митинге люди. Также обвиняемый говорил, что ни с кем из "ДНР" знаком не был, знал об организации только из Интернета и призвал просто создать контролирующий орган за городской властью. Фоменко называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел образования других государств.

Однако, рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвовавших в задержании "народного мэра", суд признал его виновным.

Приговор пока не вступил в силу, поскольку у осужденного есть право на апелляцию.

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