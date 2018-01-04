Благодаря "закону Савченко" почти весь срок он уже отбыл

Срок, проведенный им в СИЗО в период с 12 июня 2014 до 20 июня 2017 года, будет зачислен за "законом Савченко" - день за два. Таким образом, почти весь назначенный срок мужчина уже отбыл.

Как отмечает "Сайт города Мариуполя" , в суде Фоменко частично отрицал свою вину. Он говорил, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и на митинги попал случайно, должность "мэра" ему предлагали присутствовавшие на митинге люди. Также обвиняемый говорил, что ни с кем из "ДНР" знаком не был, знал об организации только из Интернета и призвал просто создать контролирующий орган за городской властью. Фоменко называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел образования других государств.

Однако, рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвовавших в задержании "народного мэра", суд признал его виновным.