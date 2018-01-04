Эфир стоит больше $1000, биткойн замедлил рост в сравнении с криптовалютами 2-го эшелона

Курс эфира (Ethereum) в четверг впервые превысил $1000, в настоящее время он занимает третье место по капитализации между криптовалют, поскольку на прошлой неделе его обошли токены XRP, также известной как Ripple.

По данным CoinDesk, курс эфира поднялся в четверг почти на 8%, до $1045, но потом замедлил рост до $1035.

В последние недели альтернативы биткойна сокращают отрыв от лидера рынка - Ripple, стеллар и кардано стали очень популярными в конце 2017 года.

"В настоящее время альткойны не пытаются в значительной степени соперничать с биткойнами", - заявил агентству Bloomberg глобальный директор по финтех-стратегиям в Autonomous Research LLP Лекс Соколин. По его словам, все они выполняют свои, отличные от биткойна, функции. Например, эфир используется как платформа для смарт-контрактов.

По данным CoinMarketCap, совокупная капитализация рынка криптовалют превышает $763 млрд. Доля биткойна упала до 33%, рекордного минимума, по сравнению с 56% в декабре, тогда как доля Ripple выросла до 18,2%.

Стеллар, предназначенный для трансграничных платежей, вырос более чем в два раза в первые торговые дни этого года, достигнув рекордной рыночной капитализации - почти $13 млрд.

Эфир, капитализация которого превышает $100 млрд, за последние два месяца подорожал втрое. Кардано подскочил более чем в 40 раз за этот период.