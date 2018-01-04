В четверг, 4 января, в Южной Африке пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, после чего съехал с рельсов и загорелся. Об этом сообщает Reuters .

В результате аварии погибли, по меньшей мере, 12 человек, еще 268 были ранены, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Всего в поезде ехали 700 пассажиров.

Министр транспорта Южной Африки Джо Масвангани рассказал, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика "пошел на риск", попытавшись пересечь железнодорожные пути перед встречным поездом в провинции Фри-Стейт. Он добавил, что расследование происшествия продолжается.

Кроме того, службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что вследствие аварии погибли 14 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 28 декабря, во Львовской области карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом сообщением "Львов-Ходоров".

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