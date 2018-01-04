Доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине", который готовит член литовской делегации Егидиюс Варейкис, обсудят на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 23 января. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 22 по 26 января Фото: ЕРА Доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине" готовит член литовской делегации Егидиюс Варейкис. Дебаты запланированы на 23 января, точное время не указано.Планируется, что в первый день сессии депутаты изберут нового президента ПАСЕ, так как срок полномочий Стеллы Кириакидес (Кипр) заканчивается в январе. 23 января они должны избрать нового комиссара Совета Европы по правам человека и судью Европейского суда по правам человека от Испании.Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 22 по 26 января. Главу делегации Кипра Кириакидес избрали президентом Парламентской ассамблеи 10 октября.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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