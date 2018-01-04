Доклад "Гуманитарные последствия войны в Украине", который готовит
член литовской делегации Егидиюс Варейкис, обсудят на зимней сессии
Парламентской ассамблеи Совета Европы 23 января. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с
22 по 26 января Фото: ЕРА Доклад "Гуманитарные последствия войны в
Украине" готовит член литовской делегации Егидиюс Варейкис. Дебаты
запланированы на 23 января, точное время не указано.Планируется,
что в первый день сессии депутаты изберут нового президента ПАСЕ,
так как срок полномочий Стеллы Кириакидес (Кипр) заканчивается в
январе. 23 января они должны избрать нового комиссара Совета Европы
по правам человека и судью Европейского суда по правам человека от
Испании.Зимняя сессия ПАСЕ пройдет с 22 по 26 января. Главу
делегации Кипра Кириакидес избрали президентом Парламентской
ассамблеи 10 октября.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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