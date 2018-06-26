Американская певица Джанет Джексон рассказала, как отец Джо Джексон
повлиял на формирование ее как личности. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Джанет Джексон: Мой невероятный
отец помогал мне становиться лучше, чем я есть Фото: EPA Речь
исполнительница произнесла со сцены премии Impact Award.Джанет
Джексон отметила, что именно отец научил ее быть сильной и
целеустремленной."Мой невероятный отец помогал мне становиться
лучше, чем я есть", – сказала она.Ранее сообщалось, что Джо
Джексон находится в критическом состоянии и не желает общаться с
семьей.
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