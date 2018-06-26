Американская певица Джанет Джексон рассказала, как отец Джо Джексон повлиял на формирование ее как личности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джанет Джексон: Мой невероятный отец помогал мне становиться лучше, чем я есть Фото: EPA Речь исполнительница произнесла со сцены премии Impact Award.Джанет Джексон отметила, что именно отец научил ее быть сильной и целеустремленной."Мой невероятный отец помогал мне становиться лучше, чем я есть", – сказала она.Ранее сообщалось, что Джо Джексон находится в критическом состоянии и не желает общаться с семьей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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