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Во Львове обстреляли пассажирский автобус
21.12.2019 12:55
Из пневматического оружия во Львове неизвестный обстрелял пассажирский автобус Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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