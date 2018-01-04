Обследование проводят по требованию родственников погибшей

Об этом сообщил в комментарии " Укринформа " руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной правозащитницы.

Ранее в МВД пообещали, что расследованием убийства правозащитницы будет заниматься умышленно созданная группа, в которую войдут "лучшие специалисты".