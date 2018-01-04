|Убийство Ноздровской: тело юристки отправили на дополнительную экспертизу
|04.01.2018 18:10
|
Обследование проводят по требованию родственников погибшейСледствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу.
Фото: facebook.com | Ирина Ноздровская
Об этом сообщил в комментарии "Укринформа" руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.
Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной правозащитницы.
Ранее в МВД пообещали, что расследованием убийства правозащитницы будет заниматься умышленно созданная группа, в которую войдут "лучшие специалисты".
Напомним, что тело Ирины Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.
Дочь погибшей сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз связь с ней родственники имели около 17:00, после чего ее телефон был отключен.
Смерть юристки Ирины Ноздровской в Киевской области полиция квалифицировала как умышленное убийство и открыла уголовное производство.
Также по предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран. По словам руководителя пресс-службы Нацполиции Киевской области Николая Жуковича, данные экспертизы исключают версию об изнасиловании.