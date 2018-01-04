Традиционно в конце года мир обсуждает самые громкие события в мире шоу-бизнеса. Авторитетное издание обнародовало ТОП разводов звездных пар, пишет со ссылкой на .

Итак, чья же любовь между знаменитостей оказалась мыльным пузырем?

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили

После семи лет отношений, Анфиса Чехова развелась со своим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Известно, что телеведущая и ее экс-супруг сохранили замечательные отношения ради сына Соломона. Анфиса призналась, что ее брак был удачным.

У экс-супругов есть сын Солоон, который остался с Анфисой. Однако родственники Гурама настаивают, чтобы муж забрал ребенка к себе и привез жить в Грузию.

Эван МакГрегор и Ив Мавракис

В октябре этого года, 46-летнего актера и отца четырех детей Эвана МакГрегора застали за поцелуями с коллегой по сериалу "Фарго", 32-летней Мэри Элизабет Уинстед. В то же время СМИ писали о том, что актер и его 51-летняя жена Ив Мавракис расстались еще полгода назад.

Как удалось узнать представителям западной прессы, этой весной, после 22 лет брака, МакГрегор собрал свои вещи и покинул семейный особняк.

Анна Фарис и Крис Прэтт

В начале августа актеры Анна Фэрис и Крис Прэтт неожиданно для всех объявили о расставании после 10 лет отношений. Но лишь недавно пара подала официальное заявление на развод.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

В марте 2017 года появилось официальное подтверждение того, что Скарлетт Йоханссон и Роман Дориак расстаются. Ромен требовал, чтобы Йоханссон отозвала свое заявление на развод.

"Я прошу ее немедленно забрать заявление и вернуться за стол переговоров. Мы родители прекрасной дочки и останемся ими, следовательно мы должны делить все радости и печали", - сказал Дориак журнала People.

Джанет Джексон и Виссам аль-Мана

51-летняя певица Джанет Джексон последние пять лет прожила в браке с катарским миллиардером Виссама Аль-Мана. Через несколько месяцев после рождения их общего сына пара рассталась.

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