|Звездные разводы 2017: чья любовь оказалась мыльным пузырем (фото)
|04.01.2018 18:10
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Традиционно в конце года мир обсуждает самые громкие события в мире шоу-бизнеса. Авторитетное издание обнародовало ТОП разводов звездных пар, пишет со ссылкой на .
Итак, чья же любовь между знаменитостей оказалась мыльным пузырем?
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили
После семи лет отношений, Анфиса Чехова развелась со своим мужем, актером Гурамом Баблишвили. Известно, что телеведущая и ее экс-супруг сохранили замечательные отношения ради сына Соломона. Анфиса призналась, что ее брак был удачным.
У экс-супругов есть сын Солоон, который остался с Анфисой. Однако родственники Гурама настаивают, чтобы муж забрал ребенка к себе и привез жить в Грузию.
Эван МакГрегор и Ив Мавракис
В октябре этого года, 46-летнего актера и отца четырех детей Эвана МакГрегора застали за поцелуями с коллегой по сериалу "Фарго", 32-летней Мэри Элизабет Уинстед. В то же время СМИ писали о том, что актер и его 51-летняя жена Ив Мавракис расстались еще полгода назад.
Как удалось узнать представителям западной прессы, этой весной, после 22 лет брака, МакГрегор собрал свои вещи и покинул семейный особняк.
Анна Фарис и Крис Прэтт
В начале августа актеры Анна Фэрис и Крис Прэтт неожиданно для всех объявили о расставании после 10 лет отношений. Но лишь недавно пара подала официальное заявление на развод.
Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак
В марте 2017 года появилось официальное подтверждение того, что Скарлетт Йоханссон и Роман Дориак расстаются. Ромен требовал, чтобы Йоханссон отозвала свое заявление на развод.
"Я прошу ее немедленно забрать заявление и вернуться за стол переговоров. Мы родители прекрасной дочки и останемся ими, следовательно мы должны делить все радости и печали", - сказал Дориак журнала People.
Джанет Джексон и Виссам аль-Мана
51-летняя певица Джанет Джексон последние пять лет прожила в браке с катарским миллиардером Виссама Аль-Мана. Через несколько месяцев после рождения их общего сына пара рассталась.