Недостаток может позволить хакерам получить доступ к паролям, ключей шифрования или конфиденциальной информации, открытой в приложениях

Об этом сообщает CBC News .

"Технология проектирования, используется в чипах от Intel, ARM и других, может позволить хакерам получать доступ к данным из памяти на устройстве", - говорится в сообщении.

Обнаруженная уязвимость может позволить хакерам получить доступ к паролям, ключам шифрования или конфиденциальной информации, открытой в приложениях.

Как отметили в Intel, проблема не в их продукте или продукте других компаний, а в общем дизайне, который влияет на большинство современных чипов.

Компании Intel и ARM также заявили, что начали сотрудничать для скорейшего устранения неполадки.

Они также планируют разработать новую архитектуру чипов для предотвращения подобных уязвимостей.

Акцентируется внимание, что исправления для Intel могут замедлить работу некоторых устройств на 30%. Однако эксперты компании считают, что замедление не превысит 2%, и большинство пользователей не заметят значительные изменения.

В связи с этим, компания Microsoft объявила о выпуске внеочередного патча для Windows через уязвимость в процессорах Intel. Обновления будет доступно для Windows 10, 8 и 7 версий, пишет The Verge .

Несмотря на быструю реакцию Microsoft, работоспособность патчей также зависит от обновлений прошивок производителей процессоров. Разработчикам некоторых программ, например, антивирусов, также придется выпустить новые версии из-за изменений на уровне ядра. Microsoft также обновит облачные серверы с помощью экстренного обновления.

Источники The Verge отмечают, что обновления могут замедлить некоторые системы, однако владельцы процессоров Intel Skylake и более новых не заметят существенных изменений в работе компьютеров. В своем заявлении Microsoft подтвердила, что уязвимость существует и на процессорах от AMD и на ARM-чипах. AMD публично отрицает даже теоретическую возможность эксплуатации уязвимости в своих продуктах.