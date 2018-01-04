Северная и Южная Америки стали последними (кроме отдаленных островов) частями суши, заселенными человеком. Сегодня историки и антропологи, основываясь на результатах генетических исследований и археологических находках, полагают, что люди современного типа вышли из Африки около 100 миллионов лет назад и постепенно освоили Евразию, затем (около 40 тыс. лет назад, хотя существуют предположения о более ранней дате) Австралию и острова вокруг нее, а затем, пройдя через Сибирь, дошли до края Азии.

Принято считать, что на Аляску люди попали, перейдя обмелевший в конце последнего ледникового периода Берингов пролив не ранее чем 22−23 тысячи лет назад и примерно до девятого тысячелетия до н.э. оставались на севере. До сих пор было известно о двух группах палеоиндейцев (первых прееселенцев в Америку) в Аляске, северной и южной.

В начале января в журнале Nature была опубликована статья, в которой международная группа генетиков под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) изложила результаты анализа митохондриальной и ядерной ДНК, извлеченной из человеческих костей, найденных на Аляске. Результаты позволяют предположить, что первые переселенцы из Евразии оказались на Аляске уже 20 тыс. лет назад, в результате одной-единственной волны миграции. Первые переселенцы были представителями ранее неизвестной популяции первых американцев, которую авторы работы назвали «древними берингийцами» (Ancient Beringians), из которой позднее выделились северная и южная группы палеоиндейцев.

Ученые секвенировали геном трехлетней девочки, останки которой были обнаружены в 2013 году в долине реки Танана на Аляске. В конце последнего оледенения эта область, сейчас прибрежная, была частью массива суши, соединявшего Евразию и Америку — Берингии. Датировка останков показала, что девочка родилась около 11,5 тыс. лет назад, однако, к удивлению исследователей, ее ДНК не соответствовала ни одной из двух известных ветвей первых переселенцев в Америку.

Сравнив ДНК берингийцев с ДНК современных индейцев и ранее секвенированной ДНК древних жителей Аляски, ученые обнаружили, что берингийцы генетически ближе к современным индейцам Северной Америки, чем азиатские и европейские предки последних. Анализ генома девочки из Аляски также позволил разрешить старую проблему о количестве миграций в Северную Америку. До сих пор ученые не знали, разделились ли северная и южная группа еще до перехода через Берингию, или уже в Америке.

Девочка из долины реки Танан принадлежала к группе людей, обособившейся от общего предка палеоиндейцев до разделения северной и южной групп, но после того, как общий предок всех трех популяций отделился от популяций людей, с которыми вместе проживал в Евразии. Эти заключения привели ученых к выводу о том, что переход через Берингию состоялся только один раз, а все последующие разделения палеоиндейцев происходили на территории Северной Америки.

Отделение будущих палеоиндейцев от их сибирских родственников произошло, по мнению авторов работы, около 36 тысяч лет назад вследствие очень ограниченных и локальных контактов жителей дальнего северо-востока Евразии с другими популяциями людей. Эти контакты прекратились около 25 тыс. лет назад, вероятно, из-за резкого изменения климата, приведшего к полной изоляции будущих переселенцев и началу миграции на восток.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира