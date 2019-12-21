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Как выбрать качественную красную икру на Рождество и Новый год
21.12.2019 14:00
Полезных свойств красной икре не занимать. Ее употребление способствует улучшению зрения, налаживает обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы.

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Учитывая цену икры, не хочется купить некачественный продукт.

Выбирая красную икру, обращайте внимание на следующие моменты:

1.  Хороший производитель указывает на этикетке вид красной икры, а она может быть:

Старайтесь не покупать икру, где не уточняется ее вид, а производитель просто пишет "икра лососевая зернистая".

2.  Не покупайте икру в пластиковой таре. Выбирайте стеклянные или жестяные банки, обращая внимание на то, что стеклянная должна быть дополнительно упакована в коробку или храниться в темноте, так как на свету икра портится.

3.  Потрусите банку с икрой - содержимое не должно болтаться внутри.

4.  Не покупайте икру, если страна производителя не совпадает с местом расфасовки -  есть вероятность, что такая икра предварительно замораживалась.

5.  Покупайте икру, произведенную по ГОСТу.

6.  Знайте, что самая лучшая икра фасуется летом -  в июле или августе.

7.  Дата производства должна быть продавлена наружу на жестяной банке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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