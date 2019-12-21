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Археологи в Израиле нашли древнейшую дамбу
21.12.2019 14:26
Ученые в Израиле нашли древнейшую рукотворную дамбу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
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