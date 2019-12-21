Погода, Новости, загрузка...
Археологи в Израиле нашли древнейшую дамбу
21.12.2019 14:26
Ученые в Израиле нашли древнейшую рукотворную дамбу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 