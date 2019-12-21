Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Украинскому Радио".

"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить конкурс на нового руководителя. Я очень на это рассчитываю. Независимо от изменения политиков, предприятие и Наблюдательный совет остаются независимыми, следовательно мы не можем на это влиять", - заявил Криклий.

По его словам, недавно состоялась встреча наблюдательного совета с менеджментом УЗ после которой осталось "много вопросов к действующему правлению". Криклий добавил, что в наблюдательном совете планируют поднимать вопрос о замене руководителя Укрзализныци.

Как сообщал Укринформ, в начале декабря Криклий заявил о том, что в АО "Укрзализныця" состоится заседание наблюдательного совета на котором будет заслушан отчет руководства компании и рассмотрено заявление на увольнение председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова.

Позже премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал наблюдательный совет АО "Укрзализныця" пересмотреть эффективность работы менеджмента и принять соответствующие кадровые решения для прекращения коррупции.

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