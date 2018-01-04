В Харьковской области Лозовской горрайонный под стражу 24-парня, который заживо сжег знакомого из-за шуток над ним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает

“Установлено, что вечером 26 декабря 2017 подозреваемый встретил в магазине знакомого. С ним в свое время он не “поделил” женщину, а потому между ними сложились длительные неприязненные отношения. Знакомый выпивал с друзьями и что-то рассказывал, глядя в сторону парня. Затем все громко смеялись. Подозреваемому показалось, что знакомый рассказывает своим друзьям оскорбительные истории о нем, рассердился и решил убить “обидчика”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, дождался, пока человек пойдет домой, и последовал за ним. По дороге купил бензин. Топливо налил в пластиковую бутылку из-под пива, которое только выпил. Во дворе дома мужчины молодой нашел металлическую палку и вошел с ней в помещение.

Там он увидел своего “обидчика” и ударил его палкой по голове. Хозяин упал на пол. Злоумышленник продолжил его избивать. Когда жертва перестала противиться, молодой оттащил его в сарай и бросил в погреб. Затем облил жертву бензином и поджег. Мужчина скончался от ожогового шока. Досудебное расследование продолжается.

Убийцы грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал в Харькове таксист задушил пассажирку и сжег тело.

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