Заявления о принятых Польшей украинских «беженцах» официальная Варшава делает, прежде только, для своих граждан. Это, опять-таки, разыгрывание этнической националистической карты на внутриполитическом поле Польши. Это попытка найти аргументы, почему Польша отвергает предложения Германии и других стран Западной Европы об общей миграционной политике. На внутреннем поле это, кроме того, разыгрывание карты, что Польша спасает Украину и украинцев или очень страдает от этого нашествия. Это продолжение старой линии польской власти.

Думаю, сегодня голос Украины настолько слаб, что все украинские контраргументы по этому вопросу вряд ли кто-то слушает. А Польша просто продолжает свою традиционную линию, потому что миграционный кризис в Европе не преодолен, проблема актуальна, и у них есть в дальнейшем потребность отбиваться от предложений стран Западной Европы.

Прежде только, Киев должен создавать такие условия, чтобы граждане не покидали страну, и им было выгоднее работать, жить, учиться в Украине, чем в Польше. А кроме того, все комментарии с украинской стороны были сделаны правильно и профессионально – что совершенно нет оснований под этими заявлениями Польши о большом количестве «беженцев». Вряд ли Украина может в этой ситуации еще что-то сделать.

Мигранты – одно из направлений конфронтации в отношениях Польши с Брюсселем и странами Западной Европы. Но я очень сомневаюсь – хотя и не готов дискутировать, — что Брюссель рассматривает санкции как способ наказания Польши за позицию в миграционном вопросе. Претензии, которые теоретически могут привести к санкциям, связанные все-таки с внутренними изменениями в Польше, которые действительно ставят под сомнение развитие демократии, независимости судебной ветви власти и свободу слова.

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