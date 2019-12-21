Ученые сняли на боевой "танец" сурикатов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Ученые сняли на боевой "танец" сурикатов
21.12.2019 15:02
Ученые провели исследование поведения сурикатов, результаты сняли на видео
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
результаты
сняли
видео
сурикатов
поведения
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->