Об этом сообщает Bloomberg.

"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США - ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - говорится в сообщении.

Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые идут на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.

В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.

Как сообщал Укринформ, по данным НБУ, потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 5,1% годовых вследствие как укрепления обменного курса гривни, так и улучшения инфляционных ожиданий.

Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. В целом, с начала 2019 года до 12 декабря объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США.

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