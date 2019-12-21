|Гривня по темпам укрепления обошла все валюты мира - Bloomberg
|21.12.2019 15:32
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Об этом сообщает Bloomberg.
"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США - ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - говорится в сообщении.
Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые идут на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.
В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.
Как сообщал Укринформ, по данным НБУ, потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 5,1% годовых вследствие как укрепления обменного курса гривни, так и улучшения инфляционных ожиданий.
Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. В целом, с начала 2019 года до 12 декабря объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл. США.