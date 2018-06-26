|Британскую журналистку "Russia Today" не пустили в Украину
|26.06.2018 14:22
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Она прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеПограничники не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку пропагандистского канала "Russia Today" Полу Слиер.
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26 июня около 9 утра корреспондент "Russia Today" прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, отметил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает "Общественное".
Слиер в ближайшее время отправят в Вену, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет, отметил Слободян.
Решение о запрете въезда журналистке принял "один из правоохранительных органов" из-за того, что она представляет угрозу для безопасности Украины, пояснил представитель погранслужбы
Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.
Напомним, советнику председателя Госдумы РФ, журналисту и ведущему телеканала "Россия 24" Евгению Примакову запретили въезд в Украину на 5 лет. Он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ, где хотел выступить с предложениями о работе журналистов. Журналист связывался со штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, и там подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.