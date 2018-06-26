Она прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

26 июня около 9 утра корреспондент "Russia Today" прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, отметил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает "Общественное".

Слиер в ближайшее время отправят в Вену, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет, отметил Слободян.

Решение о запрете въезда журналистке принял "один из правоохранительных органов" из-за того, что она представляет угрозу для безопасности Украины, пояснил представитель погранслужбы

Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.