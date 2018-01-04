По мнению историка и политолога Валерия Соловья, уровень управляемости на данный момент в России снижается.

Российский историк и политолог Валерий Соловей обнародовал собственные прогнозы по поводу будущих поступков президента РФ Владимира Путина и взаимоотношений российских властей с собственным населением, информирует еizvestia.com.

В интервью порталу «Фонтанка», отвечая на вопрос о путинских планах по сохранению власти до конца жизни, Соловей сказал: «Думаю, это исключено. Все решится еще до 2024 года».

Кроме того, историк полагает, что от Путина не стоит ожидать серьезных изменений в поведении.

«Я не верю, что человек может 18 лет провести в одном занятие, а потом вдруг измениться. Ну, да, в Деяниях апостолов описано, как жестоковыйный Саул превратился в Павла. Но случай подобной метаморфозы настолько исключителен, что даже попал в Библию», — сказал Соловей.

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Также историк спрогнозировал дальнейшее развитие отношений между властями и рядовыми россиянами.

«Я не верю, что будут дарованы вольности и свободы, но не очень верю и в жестокость, гонения и наказания. Думаю, что власть будет колебаться между двумя этими линиями. А подобные колебания – это хуже только с точки зрения устойчивости власти. Они обычно происходят, когда снижается управляемость. А управляемость сейчас в России снижается, об этом все знают и многие говорят. На всех уровнях страна управляется хуже. Это масштабный управленческий кризис, вызванный естественным процессом деградации вследствие сокращения ресурсов и кризиса прежней управленческой модели. Раньше власть обеспечивала лояльность, получая взамен возможность заниматься коррупцией, а денег хватало, чтобы все грехи покрывать. И Олимпиаду строить, и социальные пособия увеличивать, и армию перевооружать. Сейчас денег нет. Они очень нужны, а взять их неоткуда. Поэтому усилится фискальная активность, будет расти налоговое, акцизное давление на население», — отметил он.

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