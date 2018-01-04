Боевики "ДНР" пытались добиться от удерживаемого ими ученого и религиоведа Игоря Козловского признания в хранении гранат и взрывчатки. Козловский вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию 27 декабря (рядом с президентом Петром Порошенко и вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко) Фото: president.gov.ua "Они кричали, что привезут в подвал ко мне сына, чтобы я признал, что гранаты, взрывчатка мои. Говорили, что будут пытать его на моих глазах", – сообщил Козловский.Он добавил, что когда применяли пытки к нему, говорили, что они являются "русским миром"."Это мифологема, идеологема, которую они придумали. Никто не знает, что это такое, но постоянно говорят, что они "русский мир", – отметил прежний заложник.Ученый рассказал, что на оккупированных территориях живет много людей с проукраинской позицией, за которыми ведется наблюдение."И распространена практика, как в бывшем СССР, пишут доносы, так называемое "стукачество" есть", – сообщил Козловский.Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения за контакты с "запрещенными организациями".27 декабря на Донбассе состоялся "большой" обмен удерживаемыми лицами.Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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