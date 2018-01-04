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Бывший заложник "ДНР" Козловский заявил, что боевики грозили пытать сына на его глазах
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04.01.2018 18:15
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Боевики "ДНР" пытались добиться от удерживаемого ими ученого и
религиоведа Игоря Козловского признания в хранении гранат и
взрывчатки. Козловский вернулся на подконтрольную украинскому
правительству территорию 27 декабря (рядом с президентом Петром
Порошенко и вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко) Фото:
president.gov.ua "Они кричали, что привезут в подвал ко мне сына,
чтобы я признал, что гранаты, взрывчатка мои. Говорили, что будут
пытать его на моих глазах", – сообщил Козловский.Он добавил, что
когда применяли пытки к нему, говорили, что они являются "русским
миром"."Это мифологема, идеологема, которую они придумали. Никто не
знает, что это такое, но постоянно говорят, что они "русский мир",
– отметил прежний заложник.Ученый рассказал, что на оккупированных
территориях живет много людей с проукраинской позицией, за которыми
ведется наблюдение."И распространена практика, как в бывшем СССР,
пишут доносы, так называемое "стукачество" есть", – сообщил
Козловский.Козловский был задержан в Донецке в конце января
2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была
переписка, которую он вел в Facebook.В мае 2017 года "военный
трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев
заключения за контакты с "запрещенными организациями".27
декабря на Донбассе состоялся "большой" обмен удерживаемыми
лицами.Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.
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