В вместе с Управлением патрульной полиции начали сотрудничество с навигационным сервисом Waze, передает со ссылкой на .

В рамках партнерской программы планируют создать систему эффективного управления городским трафиком и улучшить комфорт и безопасность на дорогах , сообщила газета "Хрещатик".

Городские службы уже начали обмениваться информацией с сервисом для оптимизации дорожной ситуации в городе.

Карту перекрытия дорог в столице отныне будут обновлять сотрудники патрульной полиции. Водители смогут получать информацию о ситуации на дорогах из Waze "из первых рук".

Также навигатор Waze имеет следующие функции: построение оптимальных маршрутов с учетом ремонтов, пробок, перекрытий, , сообщений об опасности на дороге, ямы, обледенение, сугробы. Отображение перемещения техники служб, в том числе и снегоуборочных; возможность общения между водителями, взаимопомощь, советы, пересылки маршрутов, просмотра и редактирования цен на автоуслуги, АЗС, шиномонтаж, СТО, оценка услуг и т.д.; водитель может пригласить оперативную помощь от других водителей и служб, если что-то случилось в дороге, в том числе для спасения застрявших в снежных сугробах; быстрая координация между водителями и полицией во время перекрытий, похищений, перехватов.

В прошлом году наиболее востребованным сервисом был "Яндекс. Заторы". Но после того, как "Яндекс" запретили использовать в Украине, этим приложением перестали пользоваться и перешли на ". Заторы". Однако по полноте и точности информации он хуже.

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