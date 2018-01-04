|На Киевщине девушка выпрыгнула из окна из-за пыток парня
|04.01.2018 18:18
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22-летний мужчина унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницейВ селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в ходе ссоры девушка выпрыгнула из окна из-за пыток парня.
Фото: з відкритих джерел
22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения, - сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Киевской обл. в Facebook.
К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
"Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - заявили в полиции.
Пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире.
Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.
Напомним, в Запорожье вечером в воскресенье, 31 декабря, мужчина выпал из окна многоэтажки и и упал на маленького ребенка, который стоял под подъездом.