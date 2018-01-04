22-летний мужчина унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей

22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения, - сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Киевской обл. в Facebook.

К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

"Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - заявили в полиции.

Пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире.

Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.