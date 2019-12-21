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В Австралии отец спас сына от нападения питона в их собственном доме
21.12.2019 16:34
В Австралии змея попыталась утащить ребенка из его спальни
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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