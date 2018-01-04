Интересная штука — Российская экономика. Реальные доходы населения падают четвёртый год подряд, международные санкции усиливаются, чистый отток капитала в 2017 году увеличился в три с половиной раза — до $28 млрд за первые 11 месяцев, а ВВП вырос по предварительным данным на 1,4%.

Так, может быть, прав Владимир Владимирович и «экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, а граждане и бизнес будут постепенно ощущать позитивные изменения»? Есть же у роста ВВП какие-то объективные причины? Разумеется, есть. Но порадуют ли они вас — решайте сами.

В среднем мировой ВВП растёт на 3,5% в год. Индия и Китай растут в два раза быстрее, ЕС — в два раза медленнее. По идее, нам бы надо расти как Китай, чтобы у нас появился шанс приблизиться по уровню жизни к развитым странам, а не продолжать наращивать отставание, но 1,4% уже лучше, чем падение. Объём ВВП РФ в 2016 году был равен $1281 млрд, то есть прирост за 2017 год составил почти $18 млрд.

В этом же году случилось и ещё одно важное событие: Резервный Фонд РФ, в который стекались все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, прекратил своё существование, а остатки его средств были присоединены к Фонду национального благосостояния.

Между этими двумя событиями есть непосредственная связь. Перед тем, как кануть в лету, Резервный Фонд уменьшился за год с $31,30 до $17,05 млрд, то есть на $14,25 млрд. Фонд национального благосостояния за год тоже «похудел» с $71,26 до $66,94 млрд — на $4,32 млрд. Итого в экономику закачали $18,57 млрд, то есть непосредственно увеличили ВВП как раз на 1,44%.

Но и это ещё не всё. Деньги в экономике оборачиваются. В очень упрощенном виде это выглядит так: на зарплату люди покупают товары и услуги, эти деньги возвращаются к производителям, которые вновь производят товары и выплачивают людям зарплаты, на которые.. и так далее. В общем, каждый рубль, попавший в этот цикл, увеличивает ВВП на несколько бо́льшую сумму. Этот мультипликативный эффект позволяет правительству стимулировать рост ВВП, наращивая госрасходы за счёт «напечатанных» денег. Понятно, что это подстёгивает инфляцию и рост денежной массы нужно контролировать.

Тем не менее, дополнительные бюджетные расходы, вне зависимости от источника, приводят к росту ВВП в среднем — с коэффициентом 0,91. То есть расходование Резервного фонда и ФНБ на бюджетные нужды должно было увеличить ВВП за счёт мультипликатора ещё примерно на 1,3%.

В сумме эффект от использования резервов должен был дать 2,7% роста ВВП, а наблюдаем мы только 1,4%. То есть сама по себе экономика продолжила падение, а иллюзию роста мы получили лишь за счёт сжигания резервов.

Это всё равно, что сбивать у больного температуру аспирином и делать вид, что он пошёл на поправку, хотя все остальные симптомы болезни никуда не делись, а общее состояние продолжает ухудшаться.

Так что не удивляйтесь внезапному и резкому обострению экономических проблем после выборов, когда необходимость делать хорошую мину при плохой игре исчезнет и вливания в экономику будут ограничены, а из населения попытаются выжать последние соки. Проблемы никуда не уходили.

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