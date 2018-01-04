Новогодние праздники не обходятся без спиртного. Чтобы утро было бодрым и добрым, существует несколько простых правил употребления алкогольных напитков. Об этом в своем блоге написала диетолог Татьяна Годард, передает .

Во-первых, пить нужно понемножку. Установлено, что наш организм способен эффективно перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Это 50 грамм крепких напитков и 100 граммов сухого вина, выпитых медленно, в течение получаса.

"Принимать алкоголь нужно с большим количеством чистой воды: либо разбавляя, либо обильно запивая водой.. Но ни в коем случае не употребляйте спиртное с газированными или сладкими напитками: алкоголь быстрее всасывается в кровь с газами. Именно следовательно шампанское так быстро "пьянит", - отметила диетолог.

Т.Годард добавила, что лучше употреблять несладкий алкоголь, не стоит также пить коктейли. Они опасны тем, что в них намешаны разные виды алкоголя, с которыми организму сложно «разобраться». А это приводит не только к быстрому опьянению, но и к тяжелому похмелью.

"И не сидите за столом: побольше общайтесь, двигайтесь, танцуйте! При работе мышц энергии потребляется больше и токсины быстрее сожгутся. Даже если вы просто будете передвигаться по помещению и говорить с людьми, пагубное влияние этанола быстрее нейтрализуется", - добавила диетолог.

Напомним, что алкоголь в Украине в канун новогодних праздников не подорожал. Наоборот, производители спиртного сегодня предлагают своим клиентам скидки и выгодные акции.

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