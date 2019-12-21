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Зеленский утвердил решение СНБО об изменениях в санкционных списках
21.12.2019 17:30
Зеленский подписал приказ об изменениях в санкционных списках Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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