Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России нужны были для смягчения кризиса в стране, однако их расходование не остановило падения уровня доходов россиян, заявил директор Института энергетической политики Владимир Милов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Владимир Милов: Мы имеем самое затяжное падение доходов со времен распада СССР Фото: Владимир Милов / Facebook В Фонде национального благосостояния имеет смысл смотреть только на ликвидную его часть, это живые деньги, а не бумажные активы, которые пока обратить в деньги невозможно. В результате получается, что во всей нашей правительственной кубышке осталось менее $40 млрд., может быть, еще меньше", – отметил он.Политик пояснил, что части формально имеющихся активов по факту не существует, как выделенных экс-президенту Украины Виктору Януковичу $3 млрд, которые Украина не будет возвращать. Всего он оценил неликвидные активы Фонда национального благосостояния в $27,5 млрд при ликвидной части фонда в $39,4 млрд."Хорошо погуляли, красиво. Три года назад, когда только началась вся эта история с войной с Украиной, в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния было порядка $180 млрд. Сейчас осталось меньше $40 млрд. За три года как корова языком. При этом нам все время рассказывали, что фонды нужны для спасения нас от кризиса. А как они нас спасли? Мы имеем самое затяжное падение доходов со времен распада СССР. Оно продолжается уже больше трех лет и конца края ему невидно", – подытожил Милов.Резервный фонд России в 2016 году уменьшился в 3,7 раза и составил 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд). В декабре 2016 года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что в 2017 году Резервный фонд России будет полностью исчерпан и правительство страны перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.1 января Резервный фонд России, куда направлялись дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ, присоединили к Фонду национального благосостояния. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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