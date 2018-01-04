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Милов: Три года назад в начале войны с Украиной в резервах РФ было $180 млрд. Сейчас меньше $40 млрд
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04.01.2018 18:23
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Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России нужны
были для смягчения кризиса в стране, однако их расходование не
остановило падения уровня доходов россиян, заявил директор
Института энергетической политики Владимир Милов. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Владимир Милов: Мы имеем
самое затяжное падение доходов со времен распада СССР Фото:
Владимир Милов / Facebook В Фонде национального благосостояния
имеет смысл смотреть только на ликвидную его часть, это живые
деньги, а не бумажные активы, которые пока обратить в деньги
невозможно. В результате получается, что во всей нашей
правительственной кубышке осталось менее $40 млрд., может быть, еще
меньше", – отметил он.Политик пояснил, что части формально
имеющихся активов по факту не существует, как выделенных
экс-президенту Украины Виктору Януковичу $3 млрд, которые Украина
не будет возвращать. Всего он оценил неликвидные активы Фонда
национального благосостояния в $27,5 млрд при ликвидной части фонда
в $39,4 млрд."Хорошо погуляли, красиво. Три года назад, когда
только началась вся эта история с войной с Украиной, в Резервном
фонде и Фонде национального благосостояния было порядка $180 млрд.
Сейчас осталось меньше $40 млрд. За три года как корова языком. При
этом нам все время рассказывали, что фонды нужны для спасения нас
от кризиса. А как они нас спасли? Мы имеем самое затяжное падение
доходов со времен распада СССР. Оно продолжается уже больше трех
лет и конца края ему невидно", – подытожил Милов.Резервный фонд
России в 2016 году уменьшился в 3,7 раза и
составил 972,13 млрд руб. ($16,03 млрд). В декабре 2016
года глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявляла, что в
2017 году Резервный фонд России будет полностью исчерпан и
правительство страны перейдет к использованию средств Фонда
национального благосостояния.1 января Резервный фонд России, куда
направлялись дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ,
присоединили к Фонду национального благосостояния.
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