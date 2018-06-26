Жители курортного поселка Николаевка (поселок в аннексированном Россией Крыму) признались, что пока Крым снова не станет украинским, туристы на полуострове не появятся, а пока, и-за отсутствия отдыхающих, приходится разводить кроликов, пишет со ссылкой на .

"Раньше это все было забито под завязку, и люди даже ночью ночевали, сидя ночевали… тут вот сидели – мест не было. В Николаевку, как прежде, пока не будет Украины и Беларуси здесь, не поедут. Россия не сможет это обеспечить. Просто не сможет", - рассказывает хозяин семейного отеля в Николаевке, Георгий.

Теперь за комнату для семьи с выходом в сад, телевизором, туалетом и душем он просит всего-то около 16 долларов. Хозяин даже готов торговаться, но люди не едут. Бронирования нет, также отсутствуют и какие-либо надежды на курортный сезон 2018 год. Надежда теплится только в отношении постоянных клиентов.

Для сравнения, ранее, до аннексии, несмотря на советские мебель и технику, люди платили за кровать пять долларов, а за номер – 20 долларов в сутки.

Отметим, что аналогичная ситуация с наличием туристов наблюдалась и в прошлом году. "При Украине было хорошо – налоги не надо было платить. Ну, мы сейчас тоже не платим, потому что народа нет…" - рассказывала в мае 2017 года жена Георгия, Галина.

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